MERCATO D'ÉTÉ Quatre milliards d'euros dépensés dans le monde

Les clubs de football dans le monde ont dépensé pour

4,71 milliards de dollars

(3,95 milliards d'euros) lors du marché des transferts de cet été, soit presque autant que sur l'ensemble de l'année 2016, selon un rapport publié par la FIFA.

«Entre le 1er juin et le 1er septembre 2017, 7 590 transferts internationaux ont été réalisés dans le monde», écrit la FIFA sur son site Internet.

«Les dépenses globales ont atteint 4,71 milliards de dollars, ce qui signifie que les clubs ont dépensé presque autant lors de ces trois mois que pendant l'ensemble de l'année 2016 (4,79 milliards de dollars).» «Une fois encore, les clubs du Big 5»- Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France - «ont joué un rôle central, réalisant 21,2% du nombre total de transferts dans le sens des arrivées et 77,9% du total dépensé».

Les clubs du Big 5, comme le Paris SG qui a dépensé plus de 400 millions d'euros, ont déboursé 3,67 milliards de dollars (3,08 milliards d'euros) pour 1.608 transferts dans le sens des arrivées.

Les sommes déboursées sont en augmentation de 31,7% par rapport à l'exercice précédent, et constituent «un nouveau record pour la période» du mercato d'été dans cette zone, précise la FIFA.

Selon l'instance supranationale, les dépenses du Big 5 sont presque «trois fois plus importantes» que celles du mercato 2012 (1,24 milliard de dollars).

C'est logiquement l'Angleterre, forte de la manne sans précédent de ses droits télévisuels (2,3 milliards d'euros annuels de la Premier League sur 2016-2019), qui a été la plus dépensière, avec 1,4 milliard de dollars déboursés, soit «plus du double» que n'importe quel autre pays.