NAPLES Ghoulam double passeur face à Benevento

Le Napoli n'a pas fait de détail face au promu, Benevento, en s'imposant 6-0, les deux Algériens du club ayant participé à ce succès. C'est d'abord Faouzi Ghoulam, à deux reprises en première période, qui sur son aile gauche, trouve le bon décalage pour trouver Insigné à la 15e minute et Callejon à la 32e, pour mener

4-0 à la mi-temps. Entré en seconde période à la

65e minute, Adam Ounas décalé encore par Ghoulam est fauché dans la surface à la 89e minute, ce qui donne l'occasion à Dries Mertens de marquer son troisième but du match et clore le score.