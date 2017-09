OUMAMAR, PRÉSIDENT DE L'ASM ORAN "L'accession n'est pas une obsession pour cette saison"

Le président de la section football de l'ASM Oran, Larbi Oumamar, a indiqué hier que son équipe, invaincue après trois journées en championnat de Ligue 2 Mobilis, ne fait pas de l'accession cette saison une priorité. «Certes, nous avons réalisé un départ acceptable, mais nous ne faisons pas de l'accession une obsession. Nous n'en sommes qu'en début de championnat et un long chemin reste à faire», a déclaré Oumamar. Les gars de «M'dina J'dida» comptabilisent cinq points d'une victoire à domicile contre le MC El Eulma et deux nuls en déplacement face au MO Béjaïa et l'A Bousaâda. «Jusque-là, nous avons réalisé un parcours positif. Un club comme l'ASMO est censé être parmi l'élite, mais en raison de certains paramètres, on se retrouve au deuxième palier. Et pour viser l'accession, il faudra notamment bâtir une équipe solide, chose qui ne peut se faire dans un délai très court, au vu des changements notables dans notre effectif durant l'intersaison», a encore expliqué Oumamar, également membre du bureau fédéral de la FAF. L'ASMO était reléguée en Ligue deux en fin d'exercice 2015-2016. Elle a rencontré les pires difficultés pour se maintenir au deuxième étage la saison passée, ce qui a conduit la direction du club à opérer de nombreux changements, aussi bien au niveau de son effectif qu'à sa barre technique. Les Oranais accueilleront vendredi prochain au stade Habib-Bouakel (16h) le CA Bordj Bou Arréridj en match de la quatrième journée de Ligue 2 Mobilis.