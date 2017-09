SUPERCOUPE D'ALGÉRIE DE HANDBALL La FAHB choisit la date du 7 octobre prochain

La Supercoupe d'Algérie de handball, seniors messieurs et dames, aura lieu le 7 octobre prochain à la salle Harcha Hacène (Alger), a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de handball (FAHB). Disputée traditionnellement en prologue de la nouvelle saison sportive, cette compétition met aux prises le vainqueur du championnat à celui de la coupe d'Algérie. Selon le programme établi par la FAHB, le match chez les dames se jouera à 17h entre le GS Pétroliers et le HBC El Biar. Chez les messieurs, l'affiche sera partagée entre le GS Pétroliers, gagnant du doublé coupe-championnat, et le vainqueur du match CR Bordj Bou Arréridj - ES Aïn Touta (19h). Pour avoir terminé l'exercice précédent, respectivement, à la 2e et la 3e place, ces deux formations vont devoir se départager pour aller défier l'ogre du GSP. Cette partie aura lieu le 30 septembre (16h) à Chelghoum Laïd (Mila). Pour rappel, la dernière édition de la Supercoupe a été remportée par le GS Pétroliers. Les protégés de Réda Zeguili avaient pris le meilleur sur le MC Saïda (36-28). Concernant le championnat, le coup d'envoi de l'exercice 2017-2018, pour les messieurs, sera donné le

13 octobre, alors que pour les dames la compétition débutera durant la deuxième quinzaine du même mois.