MEILLEURS ENTRAÎNEURS Le CIO lance son trophée

Une commission nommée par le président du CIO sera installée pour désigner les lauréats

Pour la première édition, deux entraîneurs, une femme et un homme, seront récompensés par des trophées «des entraîneurs du CIO».

Le Comité international olympique (CIO) a lancé le trophée des entraîneurs, un prix annuel qui récompense le meilleur coach et sera une reconnaissance de l'importance et des réalisations exceptionnelles des entraîneurs et leur contribution à la vie des Olympiens et au Mouvement olympique, a annoncé l'instance sportive.

Les nominés pourront être présentés par les Olympiens, les Fédérations internationales, les Comités nationaux olympiques, les membres de la Commission d'entourage des athlètes et ceux de la Commission des athlètes du CIO, ainsi que par les membres de cette institution, ajoute le CIO.

Pour la désignation des récompenses instituées, un comité de sélection, composé du président de la Commission entourage des athlètes du CIO, de deux membres de cette même commission et de deux membres de la Commission des athlètes du CIO, sera nommé par le président du CIO pour identifier les lauréats.

«Nous sommes ravis de lancer les trophées des entraîneurs du CIO, suite à une recommandation de la commission Entourage des athlètes», a déclaré Sergey Bubka, président de la commission, quant au directeur sportif du CIO, Kit McConnell, il n'a pas caché son appréciation de l'importance et de l'influence essentielles des entraîneurs dans le développement holistique d'un athlète. «C'est une occasion formidable de pouvoir reconnaître le rôle qu'ils jouent, et nous avons hâte de recevoir les candidatures du Mouvement olympique», a-t-il indiqué.