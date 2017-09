MONDIAL 2017 DE BOULES (SENIORS) L'Algérie tirée dans le groupe 5 en doublette

L'équipe est composée de joueurs expérimentés qui tenteront de préserver l'acquis de 2015

La doublette algérienne aura comme adversaires l'Estonie, la Russie et le Pérou, alors que les autres sélections présentes ont été réparties entre sept autres groupes à l'issue du tirage au sort effectué avant-hier soir.

L'équipe nationale seniors de jeu long (boule lyonnaise) évoluera dans le groupe 5 dans l'épreuve du double des Championnat du monde qui a débuté hier à Casablanca et se poursuivra jusqu'au 25 septembre avec la participation de 42 nations, selon le site de la compétition.

Pour le concours du simple, les Algériens seront opposés au 1er tour, respectivement, aux simples de Chine, USA, Slovaquie et Hollande, dans le groupe 5, alors qu'au combiné, l'Algérie a été tirée dans le groupe 7, aux côtés de la Hollande, la Suisse et la Slovaquie. L'Algérie, qui participe au rendez-vous de Casablanca avec cinq athlètes, sera également présente au concours individuel de tir de précision, de tir progressif et de tir rapide en double. Les joueurs «drivés» par l'entraîneur national, Khaled Zoubeïdi sont: Abdelkrim Makhloufi et Sid Ahmed Boufetah (ligue d'Alger), Mustapha Zoubeidi (Tiaret), Youcef Bentrad (Guelma) et Toufik Sahih (Médéa). En prévision du Mondial-2017, la sélection nationale avait effectuée trois stages avant de choisir, d'une liste de 30 présélectionnés, les cinq joueurs qui auront l'honneur de défendre les couleurs nationales.

L'objectif assigné à la sélection nationale est de «préserver les deux médailles de bronze (en simple et en double), obtenues lors de la précédente édition en Croatie. L'équipe est composée de joueurs expérimentés qui tenteront de préserver l'acquis de 2015, mais aussi d'espérer mieux. On sait que ce sera difficile, et tout dépendra du tirage au sort qu'on espère clément pour notre sélection. Nos joueurs sont bien préparés physiquement et conscients de leur mission au Maroc», avait déclaré l'entraîneur national. Les cinq athlètes retenus, Makhloufi (capitaine de l'équipe) et Sahih, sont des médaillés de bronze du dernier mondial en 2015 en Croatie, Boufatah est vice-Champion du monde-2015 en espoirs, et Zoubeidi Mustapha est médaillé de bronze espoir au Mondial 2015 également.