LES MATCHS MCA-OM ET USMBA-USMA REPROGRAMMÉS La LFP de Kerbadj encore fragile

Par Lounès MEBERBECHE -

Y a-t-il un calendrier sur mesure?

La Ligue nationale avait insisté pour le respect à la lettre des dates et les désignations des stades avant l'entame de l'exercice, en publiant sur son site les nouvelles mesures de la gestion de ces compétitions, mais voilà que l'instance gérée par Mahfoud Kerbadj a enfreint ses propres lois.

A peine après trois journées disputées du championnat de Ligue 1 Mobilis, voilà que la Ligue de football professionnel vient de commettre sa toute première «déconvenue» et qui vient annoncer une saison des plus compliquées. En effet, dans son allocution avant l'entame de la saison 2017-2018 et ayant promis d'apporter rigueur, discipline, équité et respect des règlements et lois du jeu, la LFP a «foiré», dès le coup de starter, avec une programmation déjà remise en cause. Justement et à ce chapitre de la programmation des matchs des deux championnats professionnels, la Ligue nationale avait insisté pour le respect à la lettre des dates et les désignations des stades avant l'entame de l'exercice, en publiant sur son site officiel les nouvelles mesures de la gestion de ces compétitions, mais voilà que l'instance gérée par Mahfoud Kerbadj a enfreint ses propres lois. En effet, Kerbadj avait averti les teams qui disputent les compétitions continentales, en l'occurrence l'USMA et le MCA qu'ils devront jouer leurs matchs en retard en championnat national 48h avant ou après le retour d'Afrique: «Je lance un appel dès maintenant à nos représentants en Afrique, que même si un club joue en déplacement en Afrique du Sud, il devra jouer son match de championnat avant ou après le départ de 48h.» Une mesure censée d'abord donner plus de temps à nos représentants pour préparer leurs rendez-vous, mais surtout éviter de faire traîner les matchs en retard, comme cela se faisait lors des précédentes saisons. Ainsi, pour le compte de la 4e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, et en matchs avancés, le duel entre le MC Alger et l'O Médéa et celui entre l'USM Alger et l'USM Bel Abbès étaient prévus pour aujourd'hui, selon le calendrier de la LFP, alors que le reste des rencontres sont prévues pour le week-end prochain. cela pour permettre aux deux équipes algéroises de bien préparer leurs matchs en quarts de finale retour de la coupe africaine. Le Mouloudia affrontera dimanche prochain en coupe de la CAF, le Club Africain au stade Radès de Tunis, tandis que l'USMA devra accueillir les Mozambicains du Ferroviario de Beira au stade du 5-Juillet (normalement) samedi prochain en match retour de la C1 africaine. Finalement, les deux matchs MCA-OM et USMBA-USMA ont été reprogrammés pour le 4 octobre prochain bien après la 5e journée, prévue pour les 29 et 30 septembre prochain! De ce fait, les requêtes du MCA et de USMA ont été acceptées, de quoi ouvrir une «brèche» aux contestataires et aux spéculations. Le Doyen aurait bien pu jouer son match aujourd'hui et avoir plus de 96 heures pour récupérer, alors que l'USMA aurait pu programmer son match retour contre Ferroviario de Beira dimanche prochain pour bénéficier de quatre jours de repos. Encore une fois, la LFP a fait preuve de laxisme et a cédé à la pression. L'an dernier, le MO Béjaïa a dû jouer un paquet de matchs en retard. A cause d'un rythme effréné, les Crabes, qui avaient disputé et perdu la finale de la coupe de la CAF face au TP Mazembe en novembre 2016, ont explosé en pleine saison, finissant par être rétrogradés en Ligue 2. Cela avait faussé au passage tous les calculs en championnat, obligeant la FAF à intervenir pour minimiser le risque de combines. La structure fédérale avait décidé d'arrêter la compétition pour mettre à jour le calendrier avant de la poursuivre et la prolonger jusqu'à la mi-juin. Ce dramatique scénario pourrait bien se répéter, cette saison, au rythme où va la gestion approximative de la LFP, et ça risque de «chauffer» quand on sait que le Mondial 2018 en Russie se jouera du 14 juin au 15 juillet 2018, et que la FIFA ne tolérera certainement pas les dépassements, même si nos Verts suivront ce rendez-vous... à la maison.