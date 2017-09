LE COACH DE L'EN EST À ALGER POUR ANNONCER SA LISTE DES 23 Alcaraz osera-t-il faire le ménage?

Par Saïd MEKKI -

Le coach de l'EN et ses deux assistants à la recherche d'un nouveau départ

Le prochain déplacement des Verts à Yaoundé est d'une importance capitale pour Alcaraz et son staff car une défaite remettrait en cause ses compétences et donc la porte de sortie serait toute proche avant le dernier match contre le Nigeria.

De retour au pays, avant-hier, le sélectionneur de l'Equipe nationale, l'Espagnol Lucas Alcaraz, déjà sous pression, prépare le prochain déplacement des Verts au Cameroun pour disputer son avant-dernier match des éliminatoires du Mondial 2018, prévu le 7 octobre prochain à Yaoundé. Depuis la double confrontation contre la Zambie où les Verts ont enregistré deux défaites consécutives dont la dernière à Constantine, qui a provoqué son élimination prématurée du Mondial russe, le staff technique des Verts, dirigé par Alcaraz se retrouve sous une forte pression et risque même de sauter en cas de nouveaux échecs. En dehors des médias et des fans de l'EN, qui ont affiché leur mécontentement des résultats du coach Alcaraz, les réactions du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, ont mis plus de pression aussi bien sur le staff technique que sur le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. Et justement, ce dernier semble partagé entre la «conviction» qu'Alcaraz a montré ses «limites» et celle de tenter la qualification à la CAN 2019 pour assurer le contrat d'Alcaraz et éviter son limogeage qui pourrait coûter très cher à la FAF. D'ailleurs, conscient de la «force» qu'il a avec son contrat en poche, la première réaction d'Alcaraz après la deuxième défaite contre la Zambie a été très clair: «Je ne démissionnerai pas...». Est-ce par conviction, car son contrat ne consigne pas la qualification au Mondial 2018, mais bel et bien la qualification à la CAN 2019, ou simplement par calcul pour ne point perdre de l'argent frais?... Pour le moment et bien que l'Algérie soit éliminée du rendez-vous russe à deux journées de la fin des éliminatoires de son groupe composé du Nigeria, du Cameroun et de la Zambie, la mission d'Alcaraz serait d'enregistrer de bons résultats lors des deux derniers matchs du mois prochain contre le Cameroun d'abord à Abidjan et face au Nigeria en Algérie. Et là, le prochain déplacement des Verts à Yaoundé est d'une importance capitale pour Alcaraz et son staff car une défaite remettrait bien en cause ses compétences et donc la porte de sortie serait toute proche avant le dernier match contre le Nigeria. Un faux pas en Algérie contre le Nigeria coûterait certainement son poste à Alcaraz et c'est pratiquement une certitude en dépit de son contrat pour la qualification à la CAN 2019. Or, deux difficultés se posent au sélectionneur des Verts lors du prochain match contre le Cameroun: d'une part, il doit effectuer des changements dans son effectif avec la mise en veilleuse de quatre ou cinq cadres, comme l'a si bien annoncé le président de la FAF, Kheireddine Zetchi après la défaite contre la Zambie à Constantine. D'autre part, Alcaraz va affronter une sélection camerounaise également déjà éliminée, mais surtout avec un sélectionneur qui connaît le même sort que lui puisque Hugo Broos est mis à l'index y compris par les responsables de la Fédération camerounaise de football, elle-même. En d'autres termes, Broos joue son poste de sélectionneur avec son contrat qui court jusqu'au mois de février prochain. Et connaissant la «haine» que voue ce coach à l'Algérie, ajoutée à cette pression pour un bon résultat à domicile, cela démontre combien la tâche d'Alcaraz et ses joueurs s'annonce des plus difficiles à Yaoundé... Effectuer un changement avec pas moins de quatre à cinq cadres éliminés de la liste, risque de déstabiliser la sélection algérienne et Alcaraz le sait très bien. Reste à penser s'il ne va pas faire une «révolution» en faisant du nouveau avec du vieux... Les férus des Verts attendent donc avec impatience cette liste des 23 joueurs devant participer au prochain match du 7 octobre face au Cameroun à Yaoundé. Et, en l'absence donc de la publication de cette liste, du moins jusqu'au moment où on mettait sous presse, hier, les spéculations vont bon train. Certains annoncent, entre autres, le retour de Halliche, par exemple, lui qui, de tout temps, a montré sa hargne et sa volonté de gagner sous les couleurs de son pays. Des joueurs prometteurs sont aussi attendus dans cette liste et on a bien annoncé la possibilité de trouver cette génération talentueuse capable de relever le défi tels les «nouveaux» Saâdi, Ounas, Bennacer, ou encore les Salhi, Benguit, Abdellaoui. Le retour de Boudebouz et Feghouli est également attendu par les observateurs, sans oublier, Zineddine Ferhat et on parle même de la probable convocation, comme de coutume, pour la première fois du latéral gauche de Hélas Verone, Salim Farès qui ne cesse d'afficher ses dispositions à rejoindre les Verts. Mais, force est de reconnaître, que seul Alcaraz et son staff savent qui seront les 23 choisis pour ce défi de «renouvellement» de l'état d'esprit et surtout du jeu des Verts pour que la sélection algérienne reprenne confiance pour retrouver la place qui lui sied, du moins sur le plan continental.