CIRCUIT PRO-FÉMININ À HAMMAMET DE TENNIS Ibbou aujourd'hui face à la Française Lancelot

La joueuse de tennis algérienne, Inès Ibbou, sera opposée aujourd'hui à la Française Olympe Lancelot, au premier tour du tableau final d'un tournoi professionnel féminin, organisé du 18 au 24 septembre 2017 à Hammamet (Tunisie), suivant les résultats du tirage au sort dévoilés lundi soir par les organisateurs. La championne d'Afrique de 2015 a directement intégré le tableau final de ce tournoi, alors que la Française est issue des qualifications, où elle a sorti respectivement l'Allemande Anastacia Rosnowska (6-3, 6-1) et l'Italienne Veronica Napolitano (6-3, 6-4). En double, Ibbou a décidé de faire équipe avec l'Allemande Chantal Sauvant et elles seraient opposées hier au tandem composé de Gaëlle Emilia Dejonchheere (Belgique) et Adytha Karunaratne (Sri Lanka), pour le compte du premier tour. Outre Ibbou, l'Algérie avait engagé une autre joueuse dans cette compétition, organisée sur terre battue et dotée d'un prize-money de 15 000 USD. Il s'agit de la jeune Houria Boukholda (15 ans), qui a été éliminée dès le premier tour des qualifications, après sa défaite par deux sets à zéro contre l'Allemande Franziska Kommer.