ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 (6E JOURNÉE) Algérie-Nigeria maintenu à Constantine

La sélection algérienne, déjà éliminée du Mondial russe, a retrouvé le stade de Constantine le 2 septembre dernier, après de longues années d'absence de cette infrastructure.

Le match Algérie-Nigeria, prévu le 10 novembre prochain dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, est maintenu au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de football (FAF).

«Tout changement de domiciliation devra être effectué avant 60 jours de la date de la rencontre, comme le stipule les règlements de la fédération internationale de football, or jusque-là, on n'a avisé l'instance internationale d'aucun changement de domiciliation», a indiqué le secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd, en marge de la réunion de coordination entre le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et les présidents des Ligues régionales et de wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest, tenue à Oran. La sélection algérienne, déjà éliminée du Mondial russe, a retrouvé le stade de Constantine le 2 septembre dernier, après de longues d'années d'absence de cette infrastructure. Son retour dans la capitale de Cirta ne lui a pas souri, après sa défaite contre la Zambie (1-0). Des informations de presse ont fait état du désir des responsables de la FAF de programmer la dernière sortie des Verts dans les qualifications au stade du 5-Juillet, à Alger.

Avant de donner la réplique aux «Supers Aigles», actuels leaders du groupe B avec 10 points, l'équipe nationale se rendra le 7 octobre prochain à Yaoundé pour y affronter la sélection camerounaise. Les protégés de l'entraîneur Lucas Alcaraz comptent un seul point dans leur escarcelle et ferment la marche de leur groupe B.