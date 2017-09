FORMULE 1 Les confidences de Fernando Alonso sur sa situation

Alors que McLaren s'est séparé de Honda, Fernando Alonso a fait de nouvelles révélations sur son avenir. C'est une nouvelle qui était dans l'air depuis plusieurs semaines et qui a donc été officialisée le week-end dernier. En effet, McLaren a annoncé sa séparation avec Honda, et l'écurie de Fernando Alonso va donc désormais collaborer avec Renault. Une bonne nouvelle selon le pilote espagnol, qui a toutefois expliqué ne pas savoir où il sera la saison prochaine. «L'an prochain, je m'attends à un retour à la normale pour McLaren, même si cela ne sert à rien de se projeter...» «L'an prochain, je m'attends à un retour à la normale pour McLaren, même si cela ne sert à rien de se projeter trop loin dans le futur car je ne sais pas encore pour qui je courrai l'année prochaine. Mais l'objectif est, comme je l'ai toujours dit, d'être sur le podium et de se battre pour la victoire. C'est ce que j'ai fait pendant 13 ans durant ma carrière en F1. Donc, comme je l'ai dit, je m'attends à un retour à la normale en 2018», a expliqué le pilote espagnol dans des propos relayés par Nextgen.