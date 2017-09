LE HAVRE Zinedine Ferhat joueur du mois d'août

Le milieu de terrain du Havre Athletic Club, Zinedine Ferhat, auteur de cinq passes décisives et d'un but au mois d'août, a remporté le trophée du meilleur joueur du mois de Domino's Ligue 2 avec 51% des votes. Il devance largement le meneur de jeu du FC Sochaux Florian Martin (27%) et l'attaquant du FC Lorient, Denis Bouanga (21%). Les résultats qui ont été annoncés sur l'antenne de beIN Sports, dans l'émission «Le décrassage de Luis», ont également couronné l'attaquant de l'AS Monaco, Radamel Falcao comme meilleur joueur du mois en Ligue 1 française.