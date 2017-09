LIGUE 2 MOBILIS Deux matchs à huis clos pour le MCEE

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé deux matchs à huis clos au MC El Eulma et une amende de 200 000 DA, pour jets de projectiles et utilisation de fumigènes sur le terrain, entraînant des dommages physiques aux officiels ayant dirigé son match de la

3e journée de Ligue 2 Mobilis, face au MO Béjaïa. Le MCEE s'était incliné à domicile, sur un but de Belgacemi (37'), et les supporters présents au stade Messaoud-Zeggar avaient donné libre cours à leur frustration, en bombardant le terrain avec des projectiles et des fumigènes, ayant fini par blesser certains officiels. Le club eulmi purgera le premier de ses deux matchs de suspension de terrain vendredi prochain, en accueillant le RC Kouba (16h) pour le compte de la quatrième journée. La commission de discipline de la LFP a annoncé par ailleurs, avoir infligé une amende de 100 000 DA, à trois autres clubs, pour jets de projectiles sur le terrain. Il s'agit de l'ES Sétif (Ligue 1), ainsi que de l'US Biskra et du CRB

Aïn Fakroun (Ligue 2).