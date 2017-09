LIGUES RÉGIONALES ET DE WILAYAS Zetchi à l'écoute des présidents aujourd'hui

Les problèmes et les préoccupations des Ligues régionales centre et ceux des Ligues de wilayas qui y sont affiliées, seront débattus aujourd'hui, lors de la première rencontre du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, avec les responsables desdites structures. La réunion aura lieu au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a-t-on appris hier auprès du secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd et s'inscrit dans le cadre des réunions entamées par le patron de la FAF avec les responsables des différentes Ligues régionales et de wilayas. Zetchi s'est en effet déjà réuni, début septembre courant, avec les présidents des Ligues régionales de l'Est et du Sud-Est, à Constantine. La deuxième rencontre du genre s'est déroulée hier à Oran avec les dirigeants des Ligues régionales et de wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest. Elu le 20 mars dernier à la tête de la première structure footballistique nationale, Zetchi s'était «engagé» dès lors à «accorder un intérêt particulier au football amateur».