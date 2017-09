LIVERPOOL Shearer allume Klopp

Réputé pour son jeu offensif, le Liverpool de Jürgen Klopp continue de pécher par ses largesses défensives comme cela s'est encore vu samedi contre Burnley (1-1). Pour le consultant Alan Shearer, le technicien allemand doit sérieusement revoir ses méthodes. «La défense de Liverpool est ridicule. Après cinq journées, ils sont 8es au classement, à 5 points des premiers. Sont-ils déjà sortis de la course au titre? Je me demande juste ce que fait Klopp à l'entraînement quand je vois que les mêmes erreurs défensives se répètent d'une semaine à l'autre», a glissé l'Anglais dans sa chronique pour le tabloïd The Sun. Meilleur buteur de l'histoire de la Premier League depuis sa création en 1992 avec 260 réalisations, Shearer se serait amusé face à la défense des Reds...