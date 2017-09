NEYMAR-CAVANI Les coulisses d'un conflit

D'après le journal L'Equipe, une altercation aurait eu lieu dans le vestiaire parisien entre Cavani et Neymar à l'issue de la victoire du PSG face à Lyon (2-0). Avec six victoires en autant de rencontre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain d'Unaï Emery semblait mener un long fleuve tranquille en ce début de saison. Il n'en est pourtant rien. 79e minute de jeu, dimanche soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain mène déjà 1-0 face à l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas quand Kylian Mbappé obtient un précieux pénalty suite à une faute de Mendy. Edinson Cavani s'empare alors du ballon au grand dam de la star brésilienne, Neymar qui n'hésite pas à lui faire savoir son mécontentement de ne pas s'en charger lui-même. L'attaquant uruguayen tombera quelques secondes plus tard sur un Anthony Lopes des grands soirs qui retardera le break parisien. Une scène qui pourrait paraître anodine si une autre explication n'avait pas eu lieu entre les deux hommes 20 minutes auparavant, cette fois-ci pour un coup-franc. Une nouvelle guerre des égos? Peut-être bien. Comme le révèle L'Equipe dans ses colonnes de ce mardi, les échanges tendus entre les deux Sud-Américains ne se seraient pas arrêtés là. De retour au vestiaire sans prendre le temps de saluer les supporters du Parc, El Matador aurait directement reproché au numéro 10 de la Seleçao de l'avoir gêné au moment de tirer le pénalty. Toujours selon le quotidien, la réponse de Neymar ne se serait pas fait attendre et le ton serait vite monté au point de voir certains coéquipiers s'interposer entre les deux stars de l'effectif. «J'en ai entendu parler en discutant avec mon frère, que les gens disent que Cavani ne laisse pas tirer les penalties ou qu'il y a un problème avec Neymar. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun problème», tentait de désamorcer l'ancien buteur du Napoli au cours d'un entretien avec une radio uruguayenne. Mais le mal était déjà fait. Furieux, «Edi» quittera le stade quelques minutes seulement après la rencontre.