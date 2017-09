ORGANISÉ PAR LE COA LE 27 SEPTEMBRE Forum national "Femme et Sport"à Zéralda

Le Comité olympique et sportif algérien (COA) organise le mercredi 27 septembre à Zéralda (Alger), le Forum national «Femme et Sport», a indiqué l'instance olympique avant-hier. Le Forum national «Femme et Sport» sera organisé dans «le souci de continuer à offrir des solutions concrètes aux femmes sportives afin de leur permettre d'intégrer différentes instances sportives nationales et internationales, précise le COA. Plusieurs interventions de personnalités éminentes dans le domaine des sciences du sport et de l'encadrement, ainsi que des championnes olympiques et mondiales sont au programme de ce Forum dont la coordinatrice générale n'est autre que Hassiba Boulmerka, présidente de la commission «Femme et Sport» au COA. Parmi les axes qui seront abordés lors de ce Forum national «Femme et Sport»: la femme et le sport dans les instances internationales et la gouvernance en Algérie ainsi que la promotion des femmes dans les postes de responsabilités et leur intronisation dans les exécutifs. Il sera également question de la reconversion des athlètes féminines dans les métiers de sport et insertion sociale et professionnelle, souligne le COA.