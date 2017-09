RC RELIZANE Kada Aïssa entraîneur par intérim

La direction du Rapid club de Relizane (RCR) évoluant en Ligue 2 Mobilis a confié au conseiller sportif, Kada Aïssa,

la barre technique à titre provisoire, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, a-t-on appris du président du club. Mohamed Hamri a indiqué que la direction du RCR a chargé dimanche soir Kada Aïssa de diriger les séances d'entraînement de l'équipe en remplacement de l'entraîneur Youcef Bouzidi qui a démissionné vendredi dernier après le nul à domicile contre l'ASO Chlef (0-0). Etant assistant d'entraîneur, Kada Aïssa a dirigé dimanche et lundi deux séances d'entraînement au stade Tahar-Zougari de Relizane en vue de la rencontre qui opposera, vendredi prochain, le RCR au CAB au stade du «1er-Novembre» de Batna de la 4ème journée du championnat. Le RC Relizane occupe, à l'issue de trois journées du championnat de la saison 2017-2018, la 11ème place au classement avec deux points en concédant deux nuls à domicile devant le JSM Béjaïa et l'ASO Chlef et une défaite face à l'AS Aïn Mlila à l'extérieur.