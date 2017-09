TOULOUSE Zinédine Machach mis à pied

Sans surprise, Zinédine Machach aurait été mis à pied, selon L'Equipe. Le joueur de Toulouse, qui en est venu aux mains avec Denis Zanko, l'entraîneur de la réserve, ne devrait plus évoluer avec le club. Contractuellement, Zinédine Machach est encore un joueur du TFC. Dans les faits, le milieu de terrain ne devrait plus en porter les couleurs. Selon le journal L'Equipe, le natif de Marseille a déjà regagné sa ville d'origine, après avoir été mis à pied par le club. Interrogé par le quotidien sportif, le président des Violets, Olivier Sadran, n'a pas confirmé la nouvelle et aucune information officielle n'a été communiquée. Mais cette décision apparaît inévitable, alors que le Franco-Marocain-Algérien a été écarté du groupe suite à la violente altercation qu'il l'a opposé à Denis Zanko. L'entraîneur de la réserve toulousaine serait très éprouvé psychologiquement et en arrêt de travail.