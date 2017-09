RALLYE D'ALGÉRIE «CHALLENGE SAHARI 2017» Neuf étapes au menu de la 3e édition

Neuf étapes sont inscrites au menu de la troisième édition du Rallye (auto/moto) Challenge Sahari international, prévu du 4 au 12 décembre 2017, entre Oran et Béchar, sur une distance de 1 117 km, sans inclure les 2 000 km de liaisons routières, ont annoncé hier les organisateurs. Un évènement international, organisé par la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), en collaboration avec l'agence française «Raid 4x4», qui possède plus de 35 ans d'expérience dans le domaine. «Cette année, le choix s'est porté sur le sud-ouest du pays, pour permettre aux gens de découvrir cette partie du pays, après les régions Centre et Est, qui avaient abrité les deux précédentes éditions» a commencé par expliquer le président de la FASM, Chihab Baloul, lors d'une conférence de presse, tenue hier au complexe sportif Ahmed Ghermoul (Alger). «Cette troisième édition du Rallye international d'Algérie devait se dérouler initialement au mois d'octobre, mais il a été décidé de la reporter au mois de décembre, en raison des élections locales du 23 novembre prochain» a-t-il ajouté. Sur les neuf épreuves inscrites au menu de ce rallye, trois se dérouleront sous forme de boucle, à Taghit. Elles seront précédées des trois premières étapes, entre Oran, El Bayadh (Sidi Cheikh), El Mechria et Taghit, alors que les trois dernière étapes se dérouleront dans le sens inverse, entre Taghit, El Mechria et El Bayadh (Sidi Cheikh), avant de retourner à Oran, où auront lieu la cérémonie de clôture et la remise des prix aux lauréats. «L'agence française Raid 4x4 s'occupera uniquement de l'aspect technique, qui représente environ 30% de la charge globale» a indiqué le membre du Bureau fédéral Mourad Oueddahi, assurant que le reste des moyens, notamment sur le plan logistique, seront assumés par la FASM et ses partenaires. Contrairement aux deux précédentes éditions parrainées par diverses entreprises nationales et privées, cette troisième édition ne sera parrainée que par l'opérateur téléphonique Mobilis. «Mobilis s'est engagé à assumer tous les frais de cette troisième édition.», a encore rassuré Baloul.