LA DIRECTION DE LA JSK TENTE DE REMETTRE LE CLUB SUR LES RAILS Les supporters retiennent leur souffle

Par Kamel BOUDJADI -

Le nouveau président de la JSK tient à concrétiser son projet

La JSK s'apprête à affronter le NAHD pour le compte de la quatrième journée de championnat Ligue 1 Mobilis, alors que le dossier de l'attaquant camerounais Ekedi reste incertain.

Le président issu de l'AG du 7 septembre dernier, Hamid Sadmi a exprimé son souhait de voir la ligue rendre disponible ce joueur qui manque affreusement au club. Ce manque, dans l'effectif, qui rendra difficile la mission de Mourad Rahmouni n'est toutefois pas le plus grand problème, car la présidence du club demeure encore entre les mains du juge près le tribunal de Tizi Ouzou. En attendant, le verdict du tribunal, les supporters retiennent leur souffle. Car au cas où le juge accepterait la requête de Mohand Cherif Hannachi en invalidant l'AG du 7 septembre, ce sera alors le retour au cercle vicieux. Les incertitudes n'en finissent pas à la maison JSK. La réunion, qui a vu le bureau, retirer sa confiance au président Hannachi, a été battue en brèche par la requête qu'il a déposée au tribunal. Pour lui, il est encore le président légitime et légal. De leur côté, les partisans de Sadmi ne peuvent guère dire le contraire car dans ce cas il leur sera demandé de retirer le chéquier du club de la main de Hannachi. Considérant illégale, cette réunion, ce dernier refuse d'accepter sa destitution en retenant le carnet de chèques du club et de toute la paperasse. Pour la partie de Sadmi, le dossier est considéré comme complet et déposé d'ailleurs en bonne et due forme au niveau de la ligue de football. Aussi, chacun de son côté maintient la pression sur l'autre partie. Ne cédant pas d'un iota, Hannachi compte sur la décision du juge pour invalider l'AG du 7 septembre alors que Hamid Sadmi poursuit son travail pour remettre sur les rails le club qui a longtemps souffert. D'ailleurs, les pourparlers avec l'homme d'affaires italien sont sur le point d'aboutir et ce dernier attend juste la décision de la LFP. Des pourparlers seraient aussi en bonne voie avec le patron de Sacomas spécialisée dans la construction des chantiers navals à Azeffoun. La firme a affiché sa volonté de signer un contrat de sponsoring avec le club, avant-hier, lors de la rencontre de ses responsables avec Karim Doudène, ajoutent nos sources. Aussi, aujourd'hui à la veille de la quatrième journée de championnat, la JSK patauge encore dans les problèmes, alors que les supporters sont soulagés de savoir que la JSK est entre les mains d'un de ses meilleurs enfants, Hamid Sadmi. La plainte de Hannachi revient donc sur le tapis, malgré l'optimisme de la nouvelle direction. La JSK risque de retomber dans le cercle vicieux si le juge venait à invalider l'AG du 7 septembre. Le club se trouverait alors avec deux têtes qui ne marcheront pas dans la même direction, voire opposées, avec les conséquences qui en résulteront. Les problèmes engendrés par ce litige qui persiste sont déjà visibles, car l'absence de chéquier a compliqué les choses pour la nouvelle direction. Enfin, notons que la JSK a subi une saison très difficile l'année dernière en passant juste à côté de la relégation. Les supporters ne souhaiteraient pas revivre le même calvaire avec des défaites au stade du 1er-Novembre. Ce serait vraiment dommage.