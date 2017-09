ILS ONT ÉCARTÉ CINQ CADRES ET CONVOQUÉ DES NOUVEAUX Zetchi et Alcaraz passent à l'action

Par Saïd MEKKI -

Slimani et Medjani sont concernés par cette révolution dans l'effectif des Verts

Est-ce que cette décision d'écarter ces «stars» des Verts n'est qu'un feu de paille pour diminuer la pression sur le staff technique et sur le président de la FAF, ou est-ce un avertissement aux autres joueurs pour qu'ils se ressaisissent à l'avenir?

«L e staff technique de la sélection nationale, dirigé par Lucas Alcaraz, s'est réuni afin d'étudier les perspectives d'avenir à la lumière de l'élimination de l'Algérie de la course à la Coupe du monde 2018. Après discussion et concertation, et compte tenu de la rareté des dates FIFA et, donc du peu d'opportunités qui se présentent pour découvrir de nouveaux talents, il a été décidé de tirer profit de la prochaine confrontation de la sélection nationale face au Cameroun, le 7 octobre 2017 à Yaoundé, pour convoquer et voir à l'oeuvre quelques nouveaux joueurs». Voici la première décision prise conjointement par le président de la FAF et le sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, parue hier sur le site de la FAF, afin de concrétiser la déclaration du premier responsable de la FAF au lendemain de la deuxième défaite de l'Algérie face à la Zambie et donc de l'élimination de la sélection algérienne du Mondial 2018. Zetchi avait alors annoncé que «quatre ou cinq joueurs seront écartés lors du prochain stage de la sélection...». Et dans le même ordre d'idées, les responsables de cette décision ont tenu à préciser que «cela ne signifie aucunement que les joueurs qui ne seront pas convoqués pour ce match sont définitivement écartés de la sélection» mais, conclut le communiqué de la FAF, «tous les joueurs éligibles à la sélection algérienne, y compris ceux qui ne seront pas concernés par la prochaine confrontation, demeurent sélectionnables». En attendant la publication officielle de la liste des joueurs pour le prochain stage des Verts, prévu le 2 octobre prochain avant le déplacement à Yaoundé pour disputer le 5e match du groupe B contre le Cameroun, pour la suite des qualifications au Mondial 2018, parmi les noms écartés cités en coulisses il y a, entre autres, Mahrez et Slimani. Mieux encore, l'on cite en plus, Bentaleb, Guedioura, Medjani et Ghoulam. Ce qui, en d'autres termes, signifie que ce sont ces joueurs qui ne mouillent pas leurs maillots en sélection. Car M'Bolhi avait bien annoncé que «les joueurs qui ne mouillent pas leurs maillots doivent rester chez eux». Et cette déclaration a été bien appréciée et confirmée par le président de la FAF qui la considère comme une «déclaration courageuse». Il est vrai, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre un capitaine de la sélection nationale critiquer publiquement quelques coéquipiers en Equipe nationale. Et cette déclaration a donc bien été interprétée comme un aveu, précisant que certains sélectionnés ne sont pas convaincus pour défendre comme il se doit les couleurs de l'Algérie. Or, à lire les noms désignés, en attendant ceux officiels, on s'aperçoit que les joueurs cités ont montré, plusieurs fois, leur «amour» pour les couleurs nationales!

Est-ce leurs préoccupions pour leur avenir dans leurs clubs respectifs qui les a quelque peu perturbés pour ne point avoir cette grande envie de fournir des efforts, ou est-ce la situation compliquée de la sélection dans ce groupe avant les deux matchs contre la Zambie qui en est la cause? La réponse ou les réponses sont difficiles à fournir, compte tenu du fait que cela fait partie des affaires internes de la sélection. Mais on a bien constaté une déliquescence et une indiscipline criardes au sein du groupe des Verts et la première conséquence pratique est cette non-convocation de ces six joueurs cadres. Il faut également ne pas oublier, que certains n'ont pas été titularisés lors des derniers matchs des Verts et donc l'on ne peut avancer qu'ils manquent de «patriotisme». Encore faut-il aussi se poser la question de savoir si cette décision d'écarter ces «stars» des Verts n'est qu'un feu de paille pour diminuer la pression sur le staff technique et sur le président de la FAF lui-même après la «demande» indirecte du ministre et des fans des Verts de faire démissionner le staff technique espagnol ou est-ce un simple «avertissement» aux joueurs pour qu'ils puissent se concentrer, dorénavant sur leur mission avec les Verts et d'oublier carrément leurs clubs en sélection? Les réponses viendront au fil des jours qui viennent...