CIRCUIT PRO-FÉMININ À HAMMAMET DE TENNIS Inès Ibbou qualifiée au 2e tour

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou et son équipière allemande Chantal Sauvant se sont qualifiées au deuxième tour du tableau double d'un tournoi professionnel féminin, organisé du 18 au 24 septembre 2017 à Hammamet (Tunisie), après leur victoire par deux sets à zéro contre la Belge Gaëlle Emilia Dejonchheere et sa partenaire Adytha Karunaratne (Sri Lanka)

(6-3, 6-3). Au prochain tour, Ibbou et Sauvant seront opposées à un gros morceau, puisqu'elles sont appelées à défier les têtes de série numéro un, en l'occurrence l'Italienne Angelica Moratelli et la Bulgare Isabella Shinkova. En simple, Ibbou sera opposée à la Française Olympe Lancelot.