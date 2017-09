DRBT-MCO (DEMAIN-16H) Duel indécis entre concurrents au peloton

Après un début difficile et le changement de staff technique avec l'arrivée du coach Kamel Mouassa, le DRB Tadjenanet a réussi à redresser sa situation et grignoter cinq points en trois matchs. A l'occasion du 4e round, le Difaâ, qui a contraint l'USM Alger au nul (1-1) la semaine dernière, aura une bonne occasion de se rapprocher des clubs de tête à l'occasion de la venue du MC Oran demain à 16h. Les Hamraoua, qui alterne le bon et le moins bon en ce début de saison, restent sur une défaite en déplacement contre Paradou et un nul à domicile face au NAHD (0-0) après un large succès contre l'USMB lors de la journée inaugurale.