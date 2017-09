FC BARCELONE Les chiffres fous du début de saison de Messi

Lionel Messi réalise le meilleur début de saison de sa carrière en Liga. Son quadruplé face à Eibar avant-hier confirme sa forme étincelante, et ce, malgré le départ de Neymar, la méforme de Luis Suarez et ses problèmes en Argentine avec la sélection.

Comme Radamel Falcao, Lionel Messi compte 9 réalisations en championnat. Seulement, l'Argentin a joué un match de moins que le Colombien. C'est dire si la Pulga est en forme en ce début de saison. Une forme étincelante qu'il a confirmée ce mardi, sur la pelouse du Camp Nou, contre Eibar, puisqu'il a inscrit un quadruplé, participant ainsi plus qu'activement au large succès des siens (6-1, 5e journée de Liga). Ce quadruplé, le cinquième de sa carrière sous le maillot du FC Barcelone, permet à l'international albiceleste de signer son meilleur démarrage en Liga, sans parler de son triplé contre la Juventus Turin il y a quelques jours seulement (3-0, 1ère journée de Ligue des Champions). Il fallait remonter jusqu'en 2011/12 pour trouver trace d'un départ presque aussi canon (il avait alors inscrit 8 buts en 5 journées). Une statistique qui fait dire à Marca, quotidien pourtant pro-Real Madrid, que «Messi se réinvente lui-même et se surpasse». On est bien loin de ses difficultés avec la sélection (l'Argentine est en ballottage pour la qualification au Mondial 2018 en Russie). Celles qui font dire à Olé:

«Lionel, garde quelques buts pour la sélection!». Alors que Neymar est parti au Paris SG et que Luis Suarez traverse une période de moins bien ces dernières semaines, le n° 10 blaugrana, lui, ne faiblit pas et continue de porter le Barça. Il compte désormais 519 réalisations en 591 apparitions, dont 300 ont été inscrits sur la pelouse du Camp Nou. Aucun record ne semble pouvoir lui résister. De quoi ravir, évidemment, son coach Ernesto Valverde, arrivé cet été, qui apprend encore à le connaître.

«Messi est le joueur le plus intelligent que j'ai vu sur un terrain de football.

Il est extraordinaire et il n'y a plus de mots pour parler de lui. Luis Suarez n'était pas là et, où que tu mettes Messi, c'est pareil. Il peut conclure une action qui ne semble devoir ou pouvoir déboucher sur rien. Il adore le football, il prend du plaisir et ne se fatigue jamais de gagner», a-t-il confié en fin de rencontre, relayé par Sport. Où s'arrêtera-t-il? Bien malin celui qui se hasardera à un pronostic...