LEAGUE CUP Super but de Slimani face à Liverpool

L'avant-centre des Verts de Leicester City, Islam Slimani, qui n'a pas encore marqué en Premier League cette saison a inscrit son troisième but en League Cup face à Liverpool. Sur une longue touche, il se met en opposition et remet du pied sur Okazaki qui lui redonne le ballon, l'Algérien démarre, se débarrasse de Klaven et file droit, se replace et envoie un boulet de canon dans la lucarne opposée de Ward (78'). Titularisé aux côtés d'Ulloa en attaque alors que Mahrez est resté sur le banc, Slimani a contribué a la victoire 2-0 de Leicester City face à Liverpool en match aller avant le retour à Anfield. Un but qui fait du bien à l'actuel meilleur buteur de la sélection qui sera semble-t-il écarté en vue des prochains matchs, notamment face au Cameroun.