LIGUE 2 MOBILIS-4E JOURNÉE Le choc AS Aïn M'lila-JSM Béjaïa à l'affiche

Le choc AS Aïn M'lila-JSM Béjaïa, entre le leader qui reçoit le troisième, sera à l'affiche de la 4e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue demain, au moment où l'autre coleader, la JSM Skikda sera probablement sur du velours en accueillant le nouveau promu et actuel mal-classé, le WA Tlemcen. L'ASAM et la JSMS sont en effet les deux seuls clubs à avoir remporté leurs trois premiers matchs de la saison, et le fait de recevoir au cours de cette 4e journée devrait augmenter leurs chances de garder la cadence, et de consolider la première place qu'ils partagent actuellement avec neuf points chacun. Dans cette perspective, c'est la JSM Skikda qui semble partir avec un léger avantage, car appelée à accueillir le WA Tlemcen, une des trois actuelles lanternes rouges, qui après trois journées de championnat ne totalise qu'un point. L'ASAM, en revanche, aura affaire à un plus gros morceau, puisque la JSMB n'est autre que l'actuel troisième (7 pts) et qui reste sur une belle victoire en déplacement, chez le RC Kouba (1-0). Deux duels au sommet donc, avec le leadership de la Ligue 2 Mobilis comme enjeu, et auquel pourrait prétendre même la JSM Béjaïa en cas de victoire au stade Demmane Debbih, car disposant actuellement de sept points. D'ailleurs, même le deuxième club de Béjaïa, le MOB, peut réussir un coup similaire ce week-end, car disposant également de sept points, alors qu'il est appelé à recevoir une des deux autres lanternes rouges, en l'occurrence l'Amel Boussaâda, avec la possibilité de porter son capital-points à 10 unités. Le troisième et dernier mal-classé, le GC Mascara, ne sera pas mieux loti que le WAT et l'ABS, car appelé lui aussi à effectuer un périlleux déplacement à Saïda, et où le MCS local (10e) l'attendra probablement d'un pied ferme pour effacer sa lourde défaite de la semaine passée face au CABBA. Autres matchs qui vaudront probablement le détour, le déplacement du RC Kouba chez le MC El Eulma à huis clos, et celui du CA Bordj Bou Arréridj chez l'ASM Oran. Des duels entre anciens pensionnaires de l'élite et qui promettent énormément, surtout que l'ASMO reste sur un bon nul en déplacement chez l'Amel Bousaâda (0-0), alors que le CABBA a remporté une éclatante victoire à domicile contre le MCS (4-0). Les deux autres matchs inscrits au programme de cette 4e journée sont: CA Batna-RC Relizane et ASO Chlef-CRB Aïn Fakroun et mettront aux prises des clubs de milieu de tableau.