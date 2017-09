MONDIAL 2017 DE BOULES (TIR PROGRESSIF) Les Algériens avancent dans la compétition

L'Algérie, qui participe au rendez-vous de Casablanca avec cinq athlètes, sera aussi présente au concours individuel de tir de précision et tir progressif et le tir rapide en double.

Le bouliste algérien Abdelkrim Makhloufi s'est qualifié, avant-hier à Casablanca, aux huitièmes de finale du concours de tir progressif comptant pour le Championnat du monde de jeu long (boule lyonnaise) qui a débuté lundi dernier et se poursuit jusqu'au 25 septembre avec la participation de 42 nations. Makhloufi a réalisé 31 touches sur 44 lancés en 5 minutes de temps réglementaire, terminant 8e sur 21 ayant pris part au tournoi et dont seize seulement ont réussi à passer au second tour (8es de finale), prévu hier. Les trois premières places du concours sont revenues, respectivement, aux représentants de la Croatie (45 touches sur 47 lancés, devant la France (43 sur 49) et l'Italie avec (43 sur 50 lancés). Les seize pays qualifiés aux huitièmes de finale sont: Croatie (45 touchés), France (43), Italie (43), Slovénie (42), Turquie (39), Chine (38), Tunisie (32), Algérie (31), Argentine (29), Maroc (28), Chili (28), Japon (25), Australie (23), Slovaquie (21), USA (20) et Brésil (14). Dans les autres concours, les Algériens avancent progressivement vers les tours avancés aux côtés des autres joueurs des nations très huppées en jeu long. En double, la paire Makhoufi Abdelkrim/Toufik Sahih a gagné son premier match de la poule 5, contre le double d'Estonie, composé de Remmelkoor et Tiks (13-0). Ils affrontaient, avant-hier soir, le duo péruvien composé de Altamirani/Centa, vainqueur des Russes Ismagilov et Ivanov (13-4). Les deux premiers doubles au classement passeront au tour suivant. A l'épreuve du combiné, Mustapha Zoubeidi a battu Johannes Metselaar (Pays-Bas) sur le score de 22-04, lors de la 1ère phase du groupe 8, alors que le Suisse Pascal Lebreux a fait de même face au Slovaque Sacher Richard (17-10). Le représentant algérien devait affronter, hier, Lebreux, tandis que Metselaar et Sacher se rencontrent dans le second match du groupe qui désignera les deux qualifiés au second tour. Dans le concours du simple (individuel), le bouliste algérien Sid Ahmed Boufateh a bien entamé la compétition dans le groupe (5) en battant le Slovaque Obrocnik (13-01), alors que le Chinois Fan Shan a fait de même, mais difficilement devant l'Américain Gadaleta Giuseppe (11-10). Ezhar Mohamed qui compose également le groupe était exempt de la 1ère phase. Lors de la seconde phase, Boufetah en découdra avec Mohamed Ezhar, tandis que Giuseppe affronte Obrocnik. Les deux premiers se qualifient. Enfin, au tir rapide en double, la paire algérienne Toufik Sahih et Youcef Bentrad n'ont pu se qualifier aux huitièmes de finale du concours, après avoir réalisé 24 touchés sur 47 possibles, dans un concours qui a regroupé 25 doublettes et qui a permis la qualification des seize premières aux huitièmes de finales, prévus hier. L'Algérie, qui participe au rendez-vous de Casablanca avec cinq athlètes, sera également présente au concours individuel de tir de précision et tir progressif et le tir rapide en double. Les joueurs «drivés» par l'entraîneur national, Khaled Zoubeidi sont: Abdelkrim Makhloufi et Sid Ahmed Boufetah (Ligue d'Alger), Mustapha Zoubeidi (Tiaret), Youcef Bentrad (Guelma) et Toufik Sahih (Médéa).