NATATION L'élite reprendra du service à la piscine du 5-Juillet

Les nageurs de l'élite nationale devraient reprendre normalement les entraînements à la piscine du stade du 5-Juillet dès le 1er octobre prochain après la réunion de travail entre les représentants de la Fédération algérienne de natation (FAN), et la direction de l'OCO, suite à la dernière décision de l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (OCO) d'augmenter les créneaux horaires des adhérents de la piscine au détriment des nageurs des clubs et des sélections nationales. «On a trouvé un terrain d'entente qui arrange aussi bien les sélections nationales que nos clubs. Officiellement, dès le 1er octobre, les clubs pourront reprendre leurs entraînements au niveau du bassin du 5-Juillet. La piscine connaît actuellement, quelques travaux d'entretien, même les clubs sont actuellement en phase de préparation physique qui prend le dessus sur l'entraînement dans l'eau». a indiqué le DTN de la FAN, Redha Belakhel. Le directeur technique national, a salué par ailleurs la disponibilité des responsables de l'OCO et leur, «réelle volonté» de faciliter la tâche des nageurs dans l'intérêt de tout le monde.»Le DG de l'OCO, a été très compréhensif, et on a reconduit le même programme de l'année dernière, c'est-à-dire que le bassin intérieur est réservé aux clubs lors de la séance matinale du (5h-7h) et en soirée (17h-20h), avec une prolongation de 30 minutes, le reste du temps est consacré aux adhérents», s'est félicité le DTN de la fédération. Même les différentes sélections nationales seront bénéficiaires de cet accord avec la direction de l'OCO. «On a obtenu le bassin extérieur qui est chauffé pour les différentes sélections nationales. Ils vont également mettre en place une sorte de tunnel qui mène les nageurs du bassin intérieur à celui de l'extérieur» s'est-il réjoui. Concernant, les modalités de paiement des frais d'utilisation de la piscine du 5-Juillet, Belakhel a indiqué qu'une réunion va se tenir prochainement, entre la DJS d'Alger, le président de la ligue d'Alger de natation et les représentants des clubs, où la DJS devrait prendre en charge les frais de la location des bassins, vu les moyens dérisoires des clubs de natation. Les clubs algérois de natation se partagent les deux piscines du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (OCO).A la piscine du 5-Juillet s'entraînent: l'NRDI et l'USMA, et à la piscine du 1er-Mai (Alger): l'ASPTT, l'OCA, CRB, Sahel nautique et l'OSM, tandis que le GSP, possède sa propre piscine à Hydra.