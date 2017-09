ORGANISATION OU NON DU CHAN 2018 AU KENYA La CAF tranchera samedi à Accra

Le Comité exécutif de la Confédération de football africain (CAF) se réunira samedi prochain à Accra (Ghana) pour décider si le Kenya organisera ou non la phase finale du championnat d'Afrique des nations 2018, compétition réservée aux joueurs locaux. La réunion sera présidée par Ahmad Ahmad, président de la CAF. Selon un responsable de l'instance africaine la «CAF délibérera sur un rapport d'inspection de la dernière visite au Kenya et une décision finale sera prise si la compétition se déroulera comme prévu au Kenya ou un plan «B» sera activé.» Il y a eu des spéculations selon lesquelles le Maroc pourrait intervenir en tant que pays hôte si le comité exécutif ne serait pas satisfait par le niveau d'avancement des travaux de préparation au Kenya. Le Rwanda avait accueilli la précédente édition l'année dernière, qui a été gagnée par la République démocratique du Congo qui n'a pas réussi à se qualifier pour le tournoi de l'année prochaine. L'Algérie et le Ghana ont échoué à se qualifier pour le tournoi qui verra la participation entre autres du Nigeria, la Zambie, le Maroc, le Cameroun, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, la Libye et la Mauritanie.