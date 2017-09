PRÉSIDENTS DES LIGUES RÉGIONALES ET DE WILAYAS DE L'OUEST Trois axes principaux adressés à Zetchi

Après avoir tenu une réunion à l'adresse des présidents des Ligues régionales et de wilaya de l'est et du sud-est du pays le 12 août 2017 à Constantine, le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, a réuni avant-hier les présidents des Ligues régionales et de wilaya de l'ouest et du sud-ouest du pays à Oran en présence de trois membres du Bureau fédéral, Amar Bahloul, Larbi Oumamar et Rachid Gasmi, ainsi que du secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd. La réunion a eu lieu à l'hôtel El Mouahidine et a vu la participation des 17 Ligues des wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest ainsi que des deux Ligues régionales d'Oran et de Saïda. Toutes les Ligues étaient représentées par leurs présidents, à l'exception de la Ligue de wilaya de Saïda dont le président, retenu par des obligations professionnelles, a mandaté son secrétaire général pour le représenter. Il y a lieu de noter que même les présidents des Ligues de wilaya de Tindouf et de Adrar se sont déplacés à Oran afin d'assister à cette réunion en dépit de l'éloignement et ont activement participé aux travaux avec des propositions et des observations. La réunion a débuté dans la matinée et s'est prolongée jusqu'à 18h30. Après avoir souhaité la bienvenue aux présents et présenté son plan de travail concernant le développement du football à la base et de la formation, le président de la FAF a donné la parole à tous les représentants des Ligues. Zetchi a écouté ses interlocuteurs et a pris acte de leurs requêtes tout en demandant à chaque Ligue de lui adresser un plan de travail à moyen terme axé sur le développement, principale mission de la FAF et des Ligues qui lui sont affiliées. Tout le monde, sans exception, a pu s'exprimer pour exposer ses doléances et formuler des observations et des propositions, surtout dans le domaine de la formation. Les interventions ont tourné autour de trois axes. Le premier est l'action du Bureau fédéral et du président de la FAF en faveur de la formation et de la mise en valeur des jeunes catégories, pour laquelle les présents ont affiché leur soutien à l'unanimité, convaincus que le renouveau du football algérien ne pourra se faire qu'à travers la formation et le travail à long terme, le deuxième axe est le développement du football à travers les wilayas et la réhabilitation du football amateur, enfin le troisième axe est le respect de la réglementation. Au terme d'un débat riche et fructueux, la réunion s'est achevée avec l'engagement exprimé par toutes les parties de veiller chacun de son côté à concrétiser les recommandations qui en sont ressorties. Il est à préciser que le président de la FAF devait tenir hier une réunion similaire avec les présidents des ligues régionales et de wilaya du Centre du pays.