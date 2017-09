PSG Forlan défend Cavani et tacle Alves

La brouille entre Neymar et Edinson Cavani n'en finit plus de faire des vagues sur la planète football. En Espagne, au micro de la Cadena COPE, c'est Diego Forlan qui a été de son commentaire sur cet épisode. Et l'Uruguayen, qui a côtoyé el Matador en sélection, a un avis bien tranché. «Je n'ai pas parlé avec Cavani. Cette épisode n'en vaut pas la peine», a-t-il confié avant de poursuivre. «Si Cavani tire les penalties depuis le départ d'Ibrahimovic, il doit évidemment continuer. Cavani manque le penalty parce qu'au lieu d'être concentré, il débat pour pouvoir le tirer. Cavani doit continuer à tirer les penalties, mais cela ne m'étonnerait pas que, pour des raisons marketing et au regard de son importance dans le club, Neymar les tire désormais», a-t-il lancé, en profitant pour tacler Daniel Alves au passage. «Cela n'a aucun sens que Dani Alves prenne la balle des mains de Cavani pour la donner à Neymar. Je trouve ça nul, Alves n'a rien à faire là.» C'est dit.