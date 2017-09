SOFIANE HANNI REVIENT SUR LA SITUATION DES VERTS "La situation de l'EN ne laisse pas indifférent"

Le milieu de terrain algérien et capitaine d'Anderlecht, Sofiane Hanni, s'est dit très affecté par la crise que traverse la sélection nationale, éliminée du Mondial russe 2018. Malgré cela, Sofiane Hanni se veut optimiste.

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, l'Algérien explique la situation des Verts et tente de donner les solutions pour sortir de cette crise. L'ancien joueur de Nantes revient d'abord sur cette élimination prématuré du rendez-vous russe en expliquant: «Notre groupe est difficile, mais avec les résultats obtenus ces dernières années, notamment le 8e de finale lors du Mondial brésilien, il y avait des ambitions. Tomber d'aussi haut, c'est une énorme déception, pour nos supporters, pour nous les joueurs. Au bout de deux matchs, on savait que ce serait difficile, qu'il nous faudrait presque réaliser un exploit. Nous n'avons pas su redresser la situation et c'est frustrant. Il faut l'assumer.» Interrogé si cette déception à ouvert la brèche à la crise, Sofiane Hanni dira: «Je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est une situation qui ne peut pas laisser indifférent. S'il n'y a pas de stabilité au niveau du staff technique, c'est plus difficile d'avoir des résultats. C'est une évidence. Maintenant, ce n'est pas la seule cause de notre situation. Nous, les joueurs, nous sommes responsables. Il faut analyser les raisons de cet échec et de celui de la CAN.» Quant au climat qui règne au sein du groupe et ce manque d'implication de certains joueurs, le capitaine des Fauves rétorquera: «Je trouve que l'ambiance est bonne. Tout le monde tire dans le même sens. Il faut faire confiance au coach, au nouveau président de la Fédération.» Pour ce qui est de la mise à l'écart de cinq cadres de l'EN, Sofiane Hanni soulignera: «Ce n'est pas à moi de commenter cela. Certains choix seront faits. Nous avons deux objectifs: bien terminer ces qualifications pour le Mondial et nous qualifier pour la CAN 2019. Malgré tout le respect que j'ai pour nos adversaires, je n'imagine pas que nous ne puissions pas nous qualifier», a conclu le leader d'Anderlecht.