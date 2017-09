SÉLECTION NATIONALE DE HANDBALL Sead Hasanefendic nouveau coach

Le nouveau coach de l'Equipe nationale de handball est désormais connu. Il s'agit de l'ex-sélectionneur de la Serbie et de la Tunisie, le Croate Sead Hasanefendic. «On est en négociations avancées», a indiqué, Habib Laban, le président de la Fédération algérienne de handball (FAH), l'a déclaré hier, sur les ondes de la radio Chaîne 3. Selon lui, il ne resterait plus que quelques détails à régler avec le coach Croate et que «si tout va bien», Sead Hasanefendic sera à Alger dès la première semaine du mois d'octobre pour prendre en main l'Equipe nationale. Le président de la FAH a précisé que tout sera clair «d'ici quelques jours», une rencontre étant prévue avec Hasanefendic, le 28 septembre prochain en Allemagne, lors de laquelle «tout sera finalisé».