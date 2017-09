TOURNOI QUALIFICATIF AU CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOLLEY Le Six national depuis hier à Tunis

L'Equipe nationale masculine de volley-ball devait s'envoler hier en fin d'après-midi à destination de Tunis, la capitale tunisienne pour participer au tournoi qualificatif au championnat d'Afrique des nations qui débutera demain et s'étalera jusqu'au 23 septembre prochain. Les Verts joueront, lors de ce tournoi, face au Maroc et à la Libye. Le Six algérien était en stage à Alger et a disputé deux rencontres amicales face à de modestes formations, à l'image de l'équipe serbe de Blabi Raynach. Une préparation pas à la hauteur de l'événement, estime le coach national, Miloudi Khedi, qui a indiqué que son équipe part à l'aventure.