PARADOU AC - USM BLIDA (DEMAIN - 17H) Les Pacistes prêts à enfoncer les Blidéens

Par Saïd MEKKI -

Revigorés par leur dernier match nul ramené de Tizi Ouzu face à la JS Kabylie, les joueurs du Paradou abordent le match de demain à 17 h face à l'USM Blida, avec un bon état d'esprit.

Le coach espagnol de cette sympathique équipe algéroise, José Maria, a donné deux jours de repos à ses joueurs avant de reprendre les entraînements lundi matin, pour bien préparer ce match à domicile et plus précisément au stade Omar-Hamadi de Bologhine face à une équipe de l'USM Blida, en difficulté. Et c'est justement une très bonne opportunité pour que les joueurs du Paradou exploitent à bon escient cette mauvaise passe que traversent les joueurs blidéens pour empocher les trois points de la victoire. Seulement, le coach José Maria ne peut compter sur les services de son meneur de jeu, Benouadah, blessé à la cuisse droite et qui est donc out pour ce match à domicile. Nul doute que Jose Maria trouverait le «remplaçant» de son maitre à jouer pour bien négocier cette rencontre face à l'USMB. En tout cas, le coach du Paradou ne cesse d'encourager ses jeunes joueurs pour être concentrés régulièrement lors des matchs afin de bien les négocier et surtout garder cette dynamique des bons résultats. Quant à l'USM Blida, le coach Boudjaârane reconnaît que «l'actuelle position de l'équipe demande beaucoup de sacrifices et le match contre le Paradou s'annonce des plus difficiles». Il est vrai que les joueurs ont d'ailleurs du mal à se concentrer dans leurs entraînements au vu des résultats positifs qui tardent à venir. Avec zéro point depuis le début du championnat, le jeune milieu de terrain de l'équipe, Samy Frioui, déclare courageusement que «nous sommes tous responsables de cette série de défaites.». Mais il reste, tout de même, bien optimiste en ajoutant que «nous avons un bon état d'esprit d'équipe et c'est surtout cela qui va nous permettre d'aller de l'avant. Face au Paradou ce serait difficile, certes, mais je suis optimiste» conclut-il. De son côté, le coach Boudjaârane rappelle que «tout le monde sait dans quelles conditions nous avons débuté la saison. Aujourd'hui, les dirigeants doivent, au plus vite régulariser la situation financière des joueurs et les supporters qui sont l'âme du club doivent également se mobiliser pour encourager les joueurs. Quant à ses derniers, dira encore le coach de l'USMB, ils doivent bien se ressaisir». Au vu donc de la situation que traversent les joueurs de l'USMB qui ont d'ailleurs paniqué après que quelques supporters aient réagi d'une manière agressive lors de la mise au vert de l'équipe après le dernier match contre la JS Saoura, les joueurs se présentent donc au stade avec la peur au ventre d'où le fait que les observateurs et spécialistes favorisent logiquement le Paradou pour une victoire. A moins que?...