CHAMPIONNAT NATIONAL DE PARAPENTE À BOUZEGUÈNE Aswel ou la beauté vue du ciel

Par Kamel BOUDJADI -

Un moment agréable à partager

Bouzeguène sous les ailes du parapente. La région abrite ces jours-ci, le Championnat national de la discipline avec la participation de 35 équipes venues de 17 wilayas d'Algérie. L'évènement est organisé par la Fédération algérienne des sports aériens et le club sportif amateur «Sports aériens et de montagnes» de Bouzeguène. C'est donc une grande animation qui sera répartie sur plusieurs sites. Après l'ouverture qui s'est déroulée au stade du 1er-Novembre, les invités ont eu à apprécier les paysages de haute voltige au mont Aswel situé dans la région de Bouzeguène et qui culmine à 1 500 m d'altitude. Des exhibitions aériennes et en paramoteur ainsi que des démonstrations de vol en modèles d'avion réduits ont été présentées devant un public ébahi et tout aussi très nombreux. Au programme de ce championnat qui s'étendra jusqu'à samedi 23 septembre, des portes ouvertes au niveau de l'Opow pour, affirment les organisateurs, vulgariser ce sport dans la région. Samedi, donc ce sera la fête à Aït Zikki sur lequel culmine le mont Aswel. Après ce championnat vraisemblablement réussi, les organisateurs comptent lancer des initiatives à même de développer cette discipline en lançant une véritable école de parapente. Le président du club sportif amateur

«Sports aériens et de montagnes» de Bouzeguène, Allili dira d'ailleurs que ce sport a un grand avenir dans notre pays pour peu qu'il y ait volonté de l'accompagner. La présence des représentants des pouvoirs publics à l'ouverture est un signe de cette volonté qui va jusqu'à la fédération de ce sport qui fait un travail énorme afin de développer la discipline. En fait, ce sport et ses pratiquants méritent les plus grands égards. Le parapente n'est pas un sport ordinaire. Cette discipline participe activement au développement du tourisme. Sa pratique attire non seulement les pilotes, mais également des touristes qui viennent au spectacle aéronautique ainsi que celui des montagnes. D'en haut, les paysages apparaissent surréalistes. C'est pourquoi, les compétitions de parapente ne sont pas l'affaire uniquement des clubs professionnels, des autorités sportives. C'est aussi l'affaire des responsables du tourisme au niveau national. En tout cas, la volonté, ce n'est pas ce qui manque chez les membres du club sportif amateur «Sports Aériens et de Montagnes» de Bouzeguène et à sa tête Allili. Dans ce club, l'espoir berce les organisateurs de voir un jour le rêve d'une école d'aéronautique se réaliser à Bouzeguène ou ailleurs en Algérie. D'ailleurs, M. Allili a évoqué l'éventualité d'une demande de terrain pour ce projet à Fréha pour peu que les pouvoirs publics y conviennent. Pour ce dernier, cette école peut participer amplement à la formation des pilotes algériens qui auront là un terrain de pratique dès leur jeune âge. Enfin, rappelons que le parapente est une discipline qui a fait son entrée à Bouzeguène depuis bien longtemps. Le club local est un leader en sports aéronautiques. Depuis plusieurs années, le mont Aswel est la destination idéale des amoureux de ce sport de haute voltige.