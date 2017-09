RÉVOLUTION DE L'EN ET DU FOOTBALL NATIONAL Zetchi dévoile ses intentions

Par Lounès MEBERBECHE -

Le premier responsable de la FAF explique ses nouvelles mesures en attendant de les concrétiser

Avant-hier, Zetchi a surpris plus d'un en profitant de sa réunion avec les présidents des ligues régionales et de wilaya de l'Ouest pour revenir sur les dernières polémiques autour de la DTN et de la sélection nationale.

Aussi inédit et inapproprié que cela puisse paraître, l'art de la communication est loin d'être le cheval de bataille du président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, du moins pas depuis la série d'échecs dans laquelle a été plongée la sélection nationale. En effet, il ne se passe pas un week-end sans que l'ex-boss du PAC ne sorte de son mutisme pour annoncer brusquement de nouvelles mesures et cela d'une manière fracassante lors d'un point presse improvisé. Avant-hier encore, Zetchi a surpris plus d'un en profitant de sa réunion avec les présidents des ligues régionales et de wilaya de l'Ouest à Oran pour revenir sur les dernières polémiques autour de la DTN et de la sélection A. Alors que l'objet principal de ce point de presse était d'évoquer le sujet le plus important, à savoir le projet de relance du football algérien, Zetchi a dû tout d'abord s'expliquer en détail sur le départ de Fodil Tikanouine et la non-convocation de certains cadres de l'EN. Même l'avenir des Verts et celui de leur coach Lucas Alcaraz ont été évoqués.



La FIFA soutient la FAF pour construire ses centres régionaux

S'agissant de la réforme du football national qui passe par la formation, le patron de la FAF a sollicité l'aide des présidents des ligues régionales et de wilayas afin de trouver des assiettes pour construire ses centres régionaux. «J'ai demandé aux présidents des Ligues de wilayas, notamment de se rapprocher des walis de leurs villes, dans l'espoir de trouver des assiettes foncières de 10 à 15 hectares, en vue d'abriter les centres fédéraux qu'on envisage construire dans chacune des quatre régions du pays.», a-t-il indiqué. Le projet viendra suppléer celui envisagé par l'ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua, qui envisageait plutôt de construire un hôtel quatre étoiles à Alger, en vue d'en faire une source de financement durable pour la FAF, un projet qui avait même été adopté par les membres de l'AG de la FAF. Et pour annuler le projet en question, il faudra justement à Zetchi de recourir à son tour aux membres de cette même Assemblée générale. A ce propos, l'homme se montre confiant. «Les présidents des ligues régionales et des wilayas, majoritaires dans la composante de l'AG, et moi, sommes sur la même longueur d'onde. Ils adhèrent tous à mon plan de redressement du football algérien, basé notamment sur la formation. On mise énormément sur ces centres de formation fédéraux pour que ce plan atteigne ses objectifs», a encore dit le successeur de Raouraoua. Le premier responsable de la FAF s'est également targué d'avoir le soutien des pouvoirs publics, représentés par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali et aussi du président de la FIFA, Gianni Infantino, avec lequel il a eu une entrevue à Zurich:«Le président de la FIFA s'est même engagé à nous aider financièrement dans la réalisation des quatre centres régionaux après avoir adhéré à notre plan de formation», a encore expliqué Zetchi, précisant même que: «Nous sommes en train de sensibiliser la base au sujet de l'importance de ce projet qui va être soumis prochainement aux membres de l'Assemblée générale pour approbation lors d'une session extraordinaire. Tout cela va me permettre, en compagnie des membres du BF, de poursuivre ma révolution dans le football algérien avec sérénité, malgré les critiques dont je ne cesse de faire l'objet de la part de certains qui ne veulent pas de notre réussite», a souligné Zetchi.



Pas de contact avec Saâdane, des techniciens allemands et espagnols seront consultés

Pour ce qui est de l'une des récentes polémiques, celle concernant la démission du DTN de la FAF, Fodhil Tikanouine, provoqué par l'incident impliquant son collègue Abdelkader Horr, Zetchi dira à propos de ce départ que: «Le DTN, Fodil Tikanouine, a démissionné de son propre gré de son poste et il n'a jamais été question de son limogeage.» Questionné sur son successeur, Zetchi a précisé qu'il comptait d'abord nommer un directeur technique provisoire, sans pour autant dévoiler aucun nom susceptible de remplacer le technicien démissionnaire qui a fait pour l'occasion son quatrième passage dans ce poste. Au sujet d'une probable nomination de l'ancien sélectionneur de l'EN, Rabah Saâdane, en remplacement de Tikanouine, le président de la FAF dira: «C'est une figure de proue du football algérien capable d'apporter un plus en tant que directeur technique ou conseiller. Mais pour l'heure, aucun contact n'a été noué avec lui», a-t-il précisé. Dans le même ordre d'idées, Zetchi est revenu sur le récent passage en Algérie du technicien français François Blaquart et l'éventualité de le voir nommé comme directeur technique, Zetchi a écarté cette option, précisant: «Il y aura d'autres techniciens allemands et espagnols qui seront également consultés.

La FAF veut tirer profit de leur expérience dans le cadre de son plan de refonte de la direction technique», a encore précisé le patron de l'instance fédérale.



«Seuls les joueurs motivés seront convoqués à l'avenir»

Quant au sujet de la mise à l'écart de certains cadres de l'EN, Zetchi a précisé que: «Ce n'est pas une mise à l'écart, mais une non-convocation. Etant éliminés des qualifications du Mondial 2018, l'entraîneur national a décidé de laisser reposer ses joueurs pour donner l'occasion à d'autres afin de les voir à l'oeuvre, et ce, dans le cadre de notre plan d'action visant à reconstruire cette Equipe nationale», a-t-il souligné. La non-convocation de Slimani, Medjani, Mahrez, Guedioura et Bentaleb contre le Cameroun a suscité la polémique dans les milieux footballistiques, où l'on est même allé jusqu'à dire que les joueurs en question ont payé le prix de leurs écarts disciplinaires lors de la double confrontation contre la Zambie. Questionné justement sur les prétendus écarts disciplinaires, Zetchi a reconnu qu'il y avait des choses à revoir à propos de l'attitude d'ensemble des joueurs: «Seuls les joueurs motivés seront convoqués à l'avenir. Celui qui viendra jouer doit tout le temps faire passer l'intérêt de la sélection nationale au dessus de tout», a-t-il prévenu, informant au passage avoir reçu lundi dernier des appels des deux joueurs de Leicester City, Mahrez et Slimani, qui voulaient avoir des explications concernant leur non-convocation en vue du prochain match. Pour le cas de Carl Medjani, ce joueur a décidé de prendre sa retraite internationale a indiqué Zetchi: «Medjani est venu nous voir après le match contre la Zambie à Constantine pour nous informer de sa décision de prendre sa retraite internationale. Il nous a dit qu'il voulait laisser sa place aux jeunes, a déclaré le boss de la FAF, poursuivant: «C'est un joueur qui mérite tous les égards.

On va lui réserver une sortie honorable en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a donné à l'Equipe nationale», s'est-il engagé.



L'avenir d'Alcaraz sera discuté lors du prochain BF

Enfin, le dernier registre abordé par le président de la FAF est celui de l'avenir du coach de l'EN, Lucas Alcaraz.

Zetchi a précisé: «Nous allons discuter, entre autres sujets, de l'EN et de son entraîneur. Les membres du Bureau fédéral pourront s'exprimer sur leur vision des choses au sujet de l'avenir d'Alcaraz», a-t-il déclaré. Des informations laissent entendre que des membres du BF s'opposent au maintien du coach ibérique, qui bénéficie toutefois de la confiance de Zetchi, qui précise tout de même: «Une chose est sûre, nous allons poursuivre notre révolution au sein de l'Equipe nationale, avec ou sans Alcaraz», a-t-il conclu