LIGUE 1 MOBILIS - 4E JOURNÉE:NA HUSSEIN-DEY - JS KABYLIE (DEMAIN - 17H) Les Canaris à rude épreuve face au Nasria

Par Saïd MEKKI -

Benaldjia parviendra-t-il à stopper Ardji?

Après une cinglante première défaite face au CSC, puis deux matchs nuls, respectivement contre l'USM Alger et le MC Oran, les joueurs du NA Hussein-Dey auront demain la lourde tâche de tenter une victoire au stade du 20-Août à 17h00, face à la JS Kabylie pour rassurer leurs fans.

S eulement face aux Kabyles, la mission des joueurs du coach Neghiz ne sera vraiment pas facile. Les joueurs de l'entraîneur Rahmouni, sont revigorés par ce bon début du championnat avec deux matchs nuls à domicile et une victoire à l'extérieur. Ce qui veut dire que les Benaldjia et ses coéquipiers jouent mieux hors de leurs bases puisqu'ils évoluent sans aucune pression. Ce qui est le contraire pour les joueurs du NAHD qui auront une très lourde pression sur les épaules. Et ils savent très bien qu'une autre défaite ferait rentrer tout le groupe dans le doute où il serait très difficile de s'en sortir.Le coach Neghiz lui aussi met la pression sur ses joueurs en leur demandant de faire les efforts nécessaires pour gagner ce «classique» contre la JS Kabylie pour non seulement réconforter les supporters, mais également les dirigeants qui commencent à s'impatienter du retard en matière de succès.D'ailleurs l'ex-coach adjoint des Verts a estimé que «je suis déçu par la prestation de mon équipe face au MCO, car il y avait de la place pour gagner. Il faut donc, dira-t-il, redoubler d'efforts à l'entrainement pour un meilleur rendement et surtout remporter notre premier succès...».

Ainsi, le coach du NAHD a donc repris les entrainements avec son équipe dimanche dernier au stade Bensiam et c'est à partir de mardi dernier que les joueurs ont rejoint le stade du 20-Août pour s'y entraîner et préparer le match contre la JSK.Attali déclare sans hésiter qu' «on n'a pas d'autre choix que de battre la JSK...». Mais, force est de reconnaître que la tâche sera difficile devant les Canaris qui jouent mieux hors de leurs bases. Mehdi Benaldjia, lui, qui se trouve en pleine forme annonce que «nous viserons les trois points contre le NAHD».Quant à son coach Rahmouni, il estime que «le match contre le NAHD est un derby pour nous» avant d'ajouter qu'«on doit se racheter». Le coach des Canaris avoue que «nous avons visionné le match du PAC d'où nous avons relevé les erreurs commises et nous tâcherons donc de les corriger pour tenter de gagner contre le NAHD. Il faut faire très attention, et la défaite est interdite», déclare le coach de la JSK. Les gars du NAHD sont donc bien avertis avec cette grande volonté affichée par le coach des Canaris quant à faire les efforts qu'il faut pour vaincre. Le match s'annonce donc très difficile pour les deux formation et risque bien de se jouer sur un détail.