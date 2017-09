LIGUE 1 MOBILIS - 4E JOURNÉE: LE CR BELOUIZDAD EN APPEL À BISKRA Choc entre dauphins à Sétif

Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis, le CR Belouizdad se rendra aujourd'hui (17h) à Biskra pour affronter la lanterne rouge l'US Biskra en match de la 4e journée avec l'objectif de signer un quatrième succès de rang, tandis que les deux dauphins du premier, l'ES Sétif et la JS Saoura s'affrontent aujourd'hui (17h) dans un choc qui s'annonce palpitant et dont le vainqueur pourrait prendre la tête du classement en cas d'échec des Belouizdadis. Auteur d'un parcours sans faute, le CRB sous la conduite de son entraîneur bulgare Tudorov est bien décidé à conserver sa première place ce qui passe par une nouvelle victoire contre le promu l'US Biskra en difficulté en ce début de saison. Les coéquipiers de Lakroum qui restent sur un succès convaincant contre leur rival le MCA (2-0) sont bien armés pour continuer sur leur lancée. Mais l'US Biskra qui n'a toujours pas engrangé le moindre point en trois journées, tentera d'endiguer cette série noire à l'occasion de la réception du leader, une mission des plus difficiles pour les hommes de Omar Belatoui. La quatrième journée qui sera amputée de deux rencontres: USM Bel Abbès-USM Alger et MC Alger-O Médéa pour cause des quarts de finale de la Ligue des champions et coupe de la Confédération africaine, sera marquée par une affiche alléchante entre les deux deuxièmes du classement, l'ES Sétif et la JS Saoura. Le champion d'Algérie en titre qui a souffert pour battre l'US Biskra petitement (1-0) lors de la précédente journée, aura fort à faire contre un adversaire invaincu en trois journées et qui demeure sur une victoire contre l'USM Blida 2-0. Le CS Constantine, quatrième à quatre longueurs du leader se déplacera à Alger pour affronter l'USM El Harrach aujourd'hui (17h) dont l'entraîneur Younès Ifticène vient de jeter l'éponge après une entame de saison calamiteuse et une dernière place au classement avec zéro point au compteur. Les hommes de Abdelkader Amrani qui ont peiné samedi dernier pour se débarrasser de l'USM Bel Abbès sur un penalty contesté de Cissé n'auront pas la partie facile contre une équipe de l'USM El Harrach désormais dos au mur et condamnée à réagir avant que la situation ne se complique davantage.