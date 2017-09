LIGUE 1 MOBILIS- 6E JOURNÉE MCA-USMA domicilié au stade du 5-Juillet

Le derby algérois entre le MC Alger et l'USM Alger comptant pour la sixième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, initialement programmé au stade Omar-Hamadi (Bologhine), se jouera finalement le samedi 7 octobre à 17h45 au stade 5-Juillet, a indiqué la Ligue de football professionnel avant-hier. L'instance responsable de la gestion de la compétition n'a pas précisé les raisons de ce changement de domiciliation de cette rencontre. Depuis le début du championnat saison 2017-2018, le stade 5-Juillet n'a pas accueilli le moindre match du championnat en raison des travaux entamés il y a plusieurs semaines pour remettre la pelouse en bon état. Il avait toutefois abrité samedi dernier le quart de finale aller de la coupe de la Confédération entre le MC Alger et le Club Africain (1-0). Il accueillera également aujourd'hui le quart de finale retour de la Ligue des champions USM Alger-Ferroviario De Beira (MOZ). La sixième journée de Ligue 1 Mobilis qui s'étalera sur trois jours, débutera jeudi 5 octobre avec le déroulement de la rencontre entre le NA Hussein Dey et Paradou AC à 17h au stade du 20-Août 1955 (Alger).