RÉUNION FAF-LIGUES RÉGIONALES DU CENTRE La formation et le développement du football à l'ordre du jour

La formation et le développement de la discipline ont été au menu de la réunion entre le président de la Fédération algérienne de football Keireddine Zetchi et les présidents des ligues régionales et de wilayas du centre du pays mercredi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a indiqué l'instance fédérale. Cette réunion de coordination, destinée avant tout à écouter les doléances de la base, a vu la participation de toutes les ligues concernées ainsi que celle des deux ligues régionales d'Alger et de Blida, en présence de deux membres du Bureau fédéral, Amar Bahloul et Rachid Gasmi, ainsi que du secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd. Elle a duré jusqu'en fin de journée.

Selon la même source, les présents ont été invités à exposer leurs visions et leurs plans de travail à moyen terme et long terme pour le développement du football à la base, mission primordiale de la FAF et de ses ligues affiliées.

Les présidents des ligues ont salué cette initiative, insistant sur le fait qu'au-delà du soutien matériel dont ils ont toujours bénéficié de la part de la FAF, ils ont surtout besoin d'être écoutés et consultés car, étant constamment sur le terrain, ils sont les plus à même de préconiser des solutions. Le président de la FAF a salué cet esprit participatif et a invité les présidents de ligues à s'investir par le travail et les idées pour le renouveau du football algérien.

Cette réunion de travail intervient après celles tenues avec les présidents des ligues régionales et de wilaya de l'Est et Sud-Est il y a quelques semaines et de l'Ouest et du Sud-Ouest mardi à Oran.