SHAKESPEARE, COACH DE LEICESTER "Slimani est une menace pour tout le monde"

Shakespeare, coach de Leicester «Slimani est une menace pour tout le monde» L'entraîneur de Leicester City Craig Shakespeare n'a pas tari d'éloges sur la prestation de l'attaquant international algérien Islam Slimani, auteur d'un but de toute beauté contre Liverpool (2-0) mardi soir en match du troisième tour de la coupe de la Ligue anglaise de football. «Nous savons de quoi Islam Slimani est capable, mais nous devons le fournir. Si nous faisons cela, il est une menace pour tout le monde», a affirmé le coach des Foxes à l'issue de la rencontre remportée par son équipe. Le meilleur buteur de la sélection algérienne en activité avait été aligné dans le Onze de départ contrairement à son coéquipier Ryad Mahrez, laissé sur le banc contre Liverpool. Slimani a inscrit le second but de Leicester son troisième dans cette compétition. Slimani à l'instar de Mahrez et trois autres internationaux ont été écartés de la sélection algérienne qui s'apprête à disputer un match contre le Cameroun le 7 octobre prochain à Yaoundé dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Pour le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, «ce n'est pas une mise à l'écart, mais une non-convocation. Etant éliminés des qualifications du Mondial 2018, l'entraîneur national a décidé de laisser reposer ses joueurs pour donner l'occasion à d'autres afin de les voir à l'oeuvre, et ce, dans le cadre de notre plan d'action visant à reconstruire cette Equipe nationale», a t-il déclaré en conférence de presse mardi soir à Oran.