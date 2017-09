LIGUE DES CHAMPIONS-QUARTS DE FINALE : USM ALGER-FERROVIARIO DE BEIRA (CE SOIR 18H30- STADE DU 5-JUILLET) Les Rouge et Noir à une marche du carré d'as

Par Saïd MEKKI -

Derfalou réussira-t-il à refaire le coup du match aller?

L'expérience des joueurs de l'USMA plaide vraiment en leur faveur, mais il va falloir d'abord assurer cette qualification aux demi-finales dès ce soir.

Revigorés par leur match nul arraché lors du match aller en terre mozambicaine face à l'équipe de Ferroviario De Beira, la semaine dernière (1-1), les joueurs de l'USM Alger, sont décidés à confirmer, par une victoire, cet après-midi à partir de 18h au stade du 5-Juillet, en match retour décisif des quarts de finale de la Ligue des champions. Cette manche retour d'aujourd'hui sera dirigée par le directeur de jeu gambien Bakary Papa Gassama. Au match aller disputé à Beira, l'USM Alger a tenu en échec Ferroviario sur un score de parité. Les Usmistes avaient ouvert le score à l'heure de jeu par Oussama Darfalou, alors que les Mozambicains ont égalisé à l'ultime minute de la partie. D'ailleurs, d'aucuns observateurs ou spécialistes ont été unanimes à reconnaître qu'en réalité l'USMA avait même raté la victoire dans ce match aller. Et c'est d'ailleurs ce qui explique l'optimisme qui caractérise les fans des Rouge et noir quant à une victoire cet après-midi pour retrouver leur équipe en demi-finale. Encore faut-il préciser que les responsables de l'USM Alger tablent beaucoup sur cette Ligue des champions cette année où ils espèrent vraiment que leurs joueurs très expérimentés soulèveraient ce trophée continental au mois de novembre prochain. L'expérience des joueurs de l'USMA plaide vraiment en leur faveur, mais il va falloir d'abord assurer cette qualification aux demi-finales dès ce soir. Seulement, le coach de cette équipe algéroise, le Belge Paul Put, reste prudent bien qu'il soit aussi optimiste. C'est ainsi qu'il ne cesse de mettre en garde ses joueurs pour ne pas se voir qualifiés avant de le faire pratiquement sur le terrain. Ce score de parité est vraiment un score piège et le coach de l'USMA a bien raison d'avertir ses joueurs pour qu'ils soient plus concentrés sur cette rencontre décisive d'aujourd'hui devant leur propre public. Et pour bien préparer ce match décisif des quarts de finale de cette prestigieuse compétition continentale, le coach Paul Put, a programmé un mini stage depuis mercredi dernier au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa. Les hommes de Paul Put se sont entraînés au CTN de Sidi Moussa. Avant une ultime séance d'entraînement jeudi dernier au stade du 5-Juillet pour céder la place, hier, à l'heure du match à l'équipe adverse. Sur le plan de l'effectif, Faouzi Yaya n'est pas sûr d'être présent dans ce match, car étant toujours en soins pour blessure. Par contre, Paul Put pourrait compter sur l'ensemble de ses joueurs, surtout les plus expérimentés pour passer ce cap des Mozambicains. Et à ce propos, il faut donc savoir que la délégation mozambicaine est arrivée à Alger, jeudi dernier, suite à un long voyage avec des escales à Johannesburg (Afrique du Sud) puis Dubai aux Emirats arabes unis avant d'arriver à Alger. Et la crainte du coach de l'équipe Rogério Gonçalves concerne justement cet état de fait: «C'est un long voyage qui aura des séquelles sur mes joueurs», observera-t-il, avant d'ajouter que «nous sommes bien motivés pour passer l'écueil de l'USMA». Sur le plan de l'effectif, le coach de Ferroviario pourrait ne pas compter sur les services de son joueur Mabumcho blessé. Seulement du côté de l'USMA on ne donne aucune chance à cette équipe tenue en échec chez elle et qui aurait même pu enregistrer une défaite n'était-ce le manque de concentration des joueurs usmistes aux ultimes minutes du match aller. En tout cas, les joueurs de l'USMA sont unanimes à déclarer que la qualification sera la leur. Le latéral gauche Mokhtar Benmoussa traduit si bien la volonté des Usmistes à passer cet écueil mozambicain lui, qui déclare sans hésiter que «la qualification ne nous échappera pas». Pour Mokhtar Benmoussa, il faut surtout débuter la partie par un but pour se donner plus de confiance: «Il est important d'assurer et de rassurer dès l'entame du match sans oublier de faire très attention pour ne point se découvrir et être surpris par un but adverse. Nous allons déployer tous les efforts nécessaires pour gagner ce match et qualifier notre équipe aux demi-finales...», a conclu le défenseur usmiste.



Programme complet des quarts de finales:

Aujourd'hui:

18h30: USMA-Ferroviario de Beira (Mozambique)

19h: ES Tunis-Ahly (Egypte)

21h: WA Casablanca (Maroc)-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Dimanche 24 septembre 2017:

18h30: ES Sahel (Tunisie)-Ahly Tripoli (Libye).