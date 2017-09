AS MONACO Premier but de la saison pour Ghezzal

Monaco n'a pas fait de détails à Lille en s'imposant par le score sans appel de 4 à 0. L'international algérien Rachid Ghezzal a été de la fête en marquant le but du 2 à 0. Alors que Stevan Jovetic avait ouvert le score à la 24e, Rachid Ghezzal doublera la mise à la 30e, sur une sublime ouverture de Kamil Glik à droite pour Almamy Touré. Ce dernier centre en retrait pour Rachid Ghezzal au second poteau, qui conclut du gauche. Falcao s'offrira un doublé pour porter le score à 4 à 0. Trois ex-joueurs algériens de l'Olympique Lyonnais ont participé a cette rencontre. Ghezzal est sorti à la 79e, remplacé par Lemar, tandis que Benzia a été remplacé à la 69e, et que Bahlouli est entré pour Lille à la 58e.