CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE PAR ÉQUIPES D'ÉCHECS À ORAN Le Sporting de Sidi Bel Abbès remporte le trophée

Le Sporting club de Sidi Bel Abbès a été sacrée champion d'Algérie par équipes de division 1 seniors-hommes des échecs, clôturé avant-hier soir à Oran. L'équipe du Sporting s'est imposée avec un total de 17 points, remportant huit victoires et un nul durant les neuf rondes à l'issue d'une «course-poursuite» avec le Béjaïa Club Echecs et le club El Himaya de Blida, qui terminent respectivement deuxième et troisième avec 15 et 13 points. A l'issue de ce championnat, les deux derniers au classement, le CE Constantine et Adeb d'Alger ont été relégués en seconde division. De l'avis des organisateurs et des spécialistes, ce 30e championnat d'Algérie par équipes a tenu toutes ses promesses en termes d'organisation et le niveau technique a été jugé «appréciable» avec des parties passionnantes, selon le directeur du tournoi, Mohamed Merimi. Le champion d'Algérie, le Sporting club de Sidi Bel Abbès représentera l'Algérie au championnat arabe des clubs champions en 2018, tandis que le Béjaïa club Echecs et le club El Himaya de Blida prendront part au championnat arabe des villes 2018. Cette manifestation sportive de cinq jours, organisée par la FAE en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports d'Oran, a regroupé 80 échéphiles représentant 16 clubs de la division une. En tournoi national d'accession qui a regroupé 8 clubs de la division deux, disputé à la même date à Skikda, deux clubs ont accédé en division une. Il s'agit des clubs Al-Adli d'Oran et CEA Constantine.