FC PORTO Match plein et doublé pour Brahimi

Yacine Brahimi s'est offert un doublé avant-hier soir, portant son total de buts cette saison à trois unités. Face au 13e du championnat, Portimonense, le leader Porto avait déjà fait le travail en première période en menant 3 à 1 à la pause, avec déjà un très bon Brahimi. Au retour des vestiaires, l'international algérien va s'offrir un doublé en marquant à la 49e et à la 69e. Sur le premier, il profite d'un centre de Marega pour placer un tir, qui est contré mais qui file dans les buts. Son second but est de toute beauté. Fruit d'un magnifique travail collectif, suite à un «une-deux» avec Aboubakar, Yacine s'offre un doublé en marquant tout en fluidité. Score final 5 à 2. Homme du match, Yacine Brahimi sans conteste.