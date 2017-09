GRAND PRIX INTERNATIONAL DE VOILE Huit pays en lice au port de Mostaganem

Douze courses sont au programme des quatre journées de cette manifestation sportive qui a débuté par trois épreuves en «individuel» (G et F) près du port de pêche et de plaisance de Salamandre.

Les compétitions de la première édition du Grand Prix international de voile de Mostaganem, catégorie «Optimist» (moins de 15 ans, garçons et filles), ont démarré avant-hier avec la participation de 58 véliplanchistes de 8 pays.

Douze courses sont au programme des quatre journées de cette manifestation sportive qui a débuté par trois épreuves en «individuel» (G et F) près du port de pêche et de plaisance de Salamandre. Les pays participants à cette première édition sont l'Algérie, l'Angola, l'Egypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie, la Palestine et le Soudan.

L'événement est initié par la Fédération algérienne de voile (FAV) en coordination avec la Ligue de wilaya et la direction de la jeunesse et des sports. Ces joutes ont pour objectif de «réactiver le projet de réalisation d'une base nautique à Mostaganem, et ce, à l'effet de promouvoir les différentes spécialités de ce sport», a indiqué le président de la FAV, Hacène Djilali.

Le Grand Prix de Mostaganem permet également de «susciter l'intérêt des jeunes envers cette activité sportive, tant à l'échelle locale qu'au niveau des autres wilayas côtières», a-t-il soutenu. Le président de la FAV a souligné dans ce contexte que son instance a élaboré tout un programme en faveur du développement de la voile, annonçant que le nombre de clubs passera de 34 à 40 au cours des quatre prochaines années. Il a aussi fait savoir que la wilaya de Aïn Defla abritera vers la fin du mois de novembre prochain la coupe d'Algérie de voile (catégorie optimist).L'Equipe nationale de voile participera quant à elle aux championnats d'Afrique fixés du 27 novembre au 3 décembre prochains en Egypte, épreuve qualificative pour les Jeux olympiques de la jeunesse (Argentine, 2018), a signalé le président de la FAV, évoquant en outre les préparatifs des Jeux méditerranéens prévus en 2018 à Tarragone (Espagne).