LEICESTER CITY Le coach de Mahrez revient sur son transfert raté

L'entraîneur de Leicester, Craig Shakespeare, a révélé que son attaquant vedette, l'international algérien Riyad Mahrez, était gentiment taquiné par ses coéquipiers et le staff technique depuis son retour au club suite à son transfert raté durant le dernier mercato, rapporte le journal britannique Metro. Le manager anglais a révélé que les coéquipiers de Riyad Mahrez le surnommaient «Tom Hanks» depuis son retour. Ceci en référence au rôle joué par l'acteur américain dans le film The Terminal, où le protagoniste reste coincé dans un aéroport sans pouvoir le quitter pour sa destination. Craig Shakespeare a par ailleurs évoqué la tension causée par la situation de Mahrez au sein du club durant les dernières heures du mercato. «J'étais assis chez moi lorsque j'ai reçu un appel téléphonique du directeur sportif m'informant que la Fédération algérienne avait autorisé Riyad à rater son match de sélection», raconte l'entraîneur de Leicester. «Nous étions vraiment sur le fil du rasoir et nous étions entre les mains d'autres personnes. Nous avions compris qu'il voulait partir car il avait été clair à ce sujet, mais les propriétaires ont demandé un prix réaliste», a expliqué Shakespeare, ajoutant que «gérer cette situation est un autre moment faisant partie de l'expérience managériale».