NAPLES Ghoulam attaque en justice l'AS Saint-Étienne

Selon le média français Le Progrès, Kurt Zouma et Faouzi Ghoulam ont attaqué leur ancien club de l'ASSE en justice. Les deux joueurs ont saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Étienne contre l'ASSE à l'été 2016. Ils demandent la requalification de leur CDD (contrat à durée déterminée) stéphanois en CDI (contrat à durée indéterminée) et estiment qu'il y a eu rupture abusive de leur contrat de travail (en janvier 2014).

Les deux joueurs réclament leurs rappels de salaire, primes, congés payés, indemnités de licenciement et dommages et intérêt, soit 1,7 million d'euros pour Zouma et 1,1 million d'euros pour Ghoulam.